Zapłacisz 80 zł za lepszy dźwięk w Call of Duty? Tak się zarabia na graczach

To właśnie do płatnego Dolby Atmos for Headphones najlepiej porównać kontrowersyjne rozwiązanie w Call of Duty, by zrozumieć, że nie mamy do czynienia z niczym nowym. Na dźwiękowej przewadze w sieciowych strzelaninach zarabiano na długo przed rozwiązaniem zatwierdzonym przez Activision Blizzard i na pewno nie będzie to ostatnia inicjatywa tego typu.