Game Pass za 4 zł znika, żebyś nie grał po taniości w nowe Call of Duty

Teraz do grona gier dostępnych w Game Pass od dnia premiery dołącza Call of Duty: Black Ops 6. Najnowszy CoD w Game Passie to owoc najdroższego przejęcia w historii branży, kiedy to Microsoft nabył Activision Blizzard za rekordowe, groteskowe 69 mld. dol. To pierwszy raz, kiedy dostęp do najnowszego Call of Duty już w dniu debiutu będą mieli posiadacze abonamentu. Bardzo ryzykowny zabieg, bo seria sprzedaje się jak świeże bułeczki. Dlatego Microsoft podejmuje działanie, by zamortyzować zmniejszoną sprzedaż gry na Xboksie i PC.