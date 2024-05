Właśnie oszczędziłeś 300 zł na nowym Call of Duty. Podziękuj Microsoftowi

Call of Duty to jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy tytuł ostatnich lat, o czym świadczy ponad 425 milionów sprzedanych egzemplarzy całej serii. Tajemnicą poliszynela było to, że to właśnie ta seria skłoniła Microsoft do wydania kilkudziesięciu miliardów dolarów na studio Activision Blizzard. Każda kolejna część serii zajmuje topowe miejsca w rankingu sprzedaży, mimo że co roku wszyscy narzekają, że to kolejny odgrzewany kotlet. Nie słuchajcie takich głosów, bo każde Call of Duty robi dokładnie to, co powinno robić - wciska w fotel na kilkanaście godzin.