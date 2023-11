Kampania Call of Duty Modern Warfare 3 jest okropna. Cztery grzechy główne - recenzja

Przechodząc kampanię nowego Call of Duty można wyczuć, że MW3 naprawdę miało być wyłącznie dodatkiem do poprzedniej odsłony. Rozszerzeniem kupującym czas dla producentów, by stworzyć coś naprawdę przełomowego. Niestety, ktoś w Activision Blizzard doszedł do wniosku, że na DLC należy wlepić cenę 70 dolarów i sprzedawać jako pełną produkcję. Twórcy zrobili co mogli, by dodatek przypominał grę od A do Z, ale same chęci nie wystarczą.