Taki mój apel: Daj szansę Battlefield 2042 w PS Plus. Gra jest teraz o wiele lepsza

Jeśli tak jak ja jesteście rozczarowanymi fanami serii, zachęcam was do dania BF2042 drugiej szansy. Zwłaszcza że nic was to nie będzie kosztować, jeśli korzystacie z PS Plusa lub Game Passa. Jeśli mieliście styczność z tą grą w okresie premierowym, to zaręczam: będziecie się bawić znacznie, znacznie lepiej. Battlefield 2042 w 2023 roku jest odczuwalnie poprawioną produkcją, która potrafi dać sporo satysfakcji. Zwłaszcza na nowych mapach. Te zostały wykonane znacznie lepiej niż lokacje z podstawowej gry. No i są za darmo.