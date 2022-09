Battlefield 2042 nie jest fatalny. Dzięki nowej maszynce do mielenia mogę napisać: warto dać szansę

Jedną z największych bolączek nowej gry DICE jest architektura map, które są potwornie rozległe, sterylne i ograbione z ciekawych stref. To konsekwencja nietrafionej decyzji o zwiększeniu puli graczy do 128, która do teraz odbija się deweloperom czkawką. Z tak dużymi i pustymi mapami, maszynka do mielenia mięsa na miarę Lockera albo Metro wydawała się bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej. DICE potrzebowało niemal roku, by w Battlefield 2042 odpowiedzieć na to zapotrzebowanie.