Myślałem, że w 2024 r. nikt już nie jest tak niemądry, by oskarżać gry wideo o przemoc w realu

Call of Duty to trójwymiarowa sieciowa strzelanka, która pozwala na zabawę w żołnierzy sił specjalnych. Gracze podzieleni na zespoły lub działając w pojedynkę mają za zadanie przetrwać i wirtualnie zastrzelić innych graczy. To jedna z najlepiej sprzedających się serii gier na świecie w całej historii gier wideo.