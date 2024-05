Włączam App Store na iPhone, a tam husaria. Świetna akcja Apple i polskich twórców

Jak wspomniałem we wstępie, App Store to najlepiej prowadzony mobilny sklep z aplikacjami, a Tydzień Polskich Gier jest na to najlepszym przykładem. Nie mamy bowiem do czynienia z prostym zestawieniem gier polskich producentów, okraszonym kilkoma artykułami. Z okazji wydarzenia rodzimi deweloperzy przygotowali unikalną zawartość, dostępną wyłącznie na czas Tygodnia. Każdy, kto ma blade pojęcie o gamedevie, doskonale wie, jak wymagające organizacyjnie jest coś takiego.