Twórcy gry roku zakładają studio w Polsce. Oto dlaczego mnie to nie dziwi

Wybór Polski wydaje się sensownym posunięciem z kilku powodów. Po pierwsze, nasz kraj to naturalna mekka gier RPG. Nasza miłość do Tormenta, Baldura, Gothica i Fallouta przełożyła się na generację utalentowanych producentów odpowiedzialnych za Wiedźmina, Cyberpunka, Medieval Dynasty, pierwsze Lords of the Fallen, Two Worlds, Achillesa, Gamedeca czy Seven.