Nowe Call of Duty na pierwszym klipie. Jak horror kręcony z ręki

Co ciekawe, każdy plik wideo możemy pobrać bezpośrednio ze strony. Dlatego przypuszczam, że fani serii już zabierają się za analizę materiałów promocyjnych, badając klatka po klatce. Jestem ciekaw na co wpadną. Chociaż seria Call of Duty już dawno straciła dla mnie swój blask, nie będę kłamał: klipy wywołały we mnie ciekawość.