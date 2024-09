Jest nowy Xbox Game Pass. Panie Areczku, ale za tyle to nie

Jeśli zastanawiacie się, czym jest tak naprawdę ten Standard, to właściwie mamy do czynienia z zastępstwem dla Xbox Game Pass na konsole, który kosztował 43 zł/mies. To trochę okrojony pod względem możliwości Game Pass Ultimate. Różnica w cenie względem Ultimate nie jest jakaś ogromna, natomiast w pakiecie Standard traci się wiele benefitów. Przede wszystkim, w nowym planie jest dużo mniejsza biblioteka gier. Strona internetowa Xbox twierdzi, że mamy do czynienia z 366 tytułami, a w Ultimate jest ich aż 500.