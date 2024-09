O północy ruszysz do automatu po EA Sports FC 25. Właśnie ruszyła sprzedaż

Aby móc liczyć na skorzystanie z akcji, grę trzeba zakupić i opłacić do 22 września - czas jest do końca dnia (do godziny 23:59). Sprzedawana gra musi być oznaczona jako "Nocna Premiera", a kluczem do odebrania kopii minutę po północy w dniu premiery jest wybór dostawy do automatu Allegro One Box. Tych jest w Polsce cała masa, a więc nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem najbliższej maszyny. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, to osoba, która zakupi taką grę, otrzyma kod do odbioru przesyłki minutę po północy w dniu premiery.