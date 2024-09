Co wybrać? Sony PlayStation 5 Pro vs Sony PlayStation 5 Slim

Obie konsole zapewnią wsparcie na lata, co najmniej na 4, ale zapewne będzie to więcej. Za wersją slim przemawia niższa cena oraz to, że to ona będzie głównym obiektem zainteresowań deweloperów, bo po prostu jest jej najwięcej w sklepach i pod telewizorami graczy. Obecne gry i tak nie wykorzystują 100 proc. potencjału drzemiącego w konsoli, ale jeżeli chcecie mieć jeszcze lepszą jakość, bo właśnie kupiliście telewizor 8K, albo topowego OLED-a, a dopłata ponad 1000 zł (albo 1500 zł jeżeli doliczycie napęd) nie robi na waszym budżecie żadnego wrażenia, to nie ma przeproś - bierzcie wersję Pro.