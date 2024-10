Call of Duty Black Ops 6: w końcu wojna na wielką skalę. Recenzja kampanii

Nowe Call of Duty Black Ops 6 przełamuje ten nieszczęsny trend. Co prawda również w tej odsłonie będziemy strzelać do narkotykowych baronów i handlarzy ludźmi, ale misje w spelunach na krańcu świata są przeplatane efektownymi bitwami. Zdobycie pałacu Husajna czy szturm na irackie lotnisko przypominają, za co kochałem CoD-a dekady temu. W końcu coś się dzieje. W końcu czujemy, że bierzemy udział w ważnych wydarzeniach, zamiast je omijać.