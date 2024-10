Recenzja Silent Hill 2. To wielki polski triumf. Jest lepiej niż myślisz

Sam zrozumiałem to, gdy James po raz pierwszy rozbił szybę sklepu i wskoczył do środka, rozwiązując w ten sposób problem zamkniętych drzwi. Ta sekwencja - bliższa The Last of Us niż serii Silent Hill - sprawiła, że poczułem ekscytację z eksploracji. Bloober Team nie uskutecznia eksploracyjnej wolności jak w horrorze The Evil Within 2, ale ułuda swobodnego szwendania po Cichym Wzgórzu działa naprawdę nieźle.