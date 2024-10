Ograłem Indiana Jones i Wielki Krąg. Twórcy muszą zwolnić swój dział marketingu

Tutaj gra niestety nie bryluje i to w zasadzie mój główny zarzut po kilku godzinach z przedpremierową wersją programu. Wrogowie są z jednej strony głupi i niedowidzący, ale z drugiej algorytmy grają na ich korzyść, co prowadzi do komicznych sytuacji. Przykładowo, przeciskając się przez egipskie stragany, odwróceni do nas plecami naziści od razu słyszą Jonesa, chociaż dookoła jest pełno ludzi. To nie powinno tak działać, amatorski błąd.