Wyznanie: gracze jadą po Starfield: Shattered Space, ja bawię się świetnie

Nie mam zamiaru pisać, że krytycy „źle grają w Starfield”. Sukces gier Bethesdy polega m.in. na tym, że każdy bawi się tak, jak chce, bo pozwala na to otwarty świat. W Skyrim wróciłem do głównego wątku fabuły po 30 godzinach, podczas gdy inni przechodzili go najpierw, misja za misją. Chcę za to napisać, że Shattered Space to znacznie, znacznie więcej niż „kilka misji, które da się przejść w 5 godzin”. Bzdura! Część zadań pobocznych jest tak ciekawa, że nie wypada ich nie poznać, sumiennie oceniając DLC. Samo ich wykonanie to 10 godzin rozrywki, jak nie więcej.