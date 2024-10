Dobra Bethesda. Widzą problem złotego, tną cenę Starfield i dodatku

To nie pierwszy raz, kiedy kalkulator walutowy wbudowany w platformę Steam działa na niekorzyść Polaków. Ci poświęcają cenny czas, wchodząc w interakcje z wydawcami w mediach społecznościowych, prosząc o sprawiedliwe traktowanie. Chcemy wyłącznie tych samych cen co eurostrefa, chociaż wciąż mamy mniejszą siłę nabywczą niż kraje zachodniej Europy. Wielu wydawców świadomie ignoruje apele polskich graczy, przez co ci muszą płacić jak Szwajcarzy czy Belgowie, a nawet więcej. To nie jest zdrowa sytuacja, lecz Steam zdaje się nie mieć z nią problemu.