20 minut z gry Indiana Jones and the Great Circle i 8 spostrzeżeń. Jestem zachwycony, więc muszę was ostrzec

MachineGames to studio znane przede wszystkim za sprawą znakomitej serii gier Wolfenstein. To, wykorzystana w grze technologia a także pewna marketingowa otoczka mogą sugerować, że Indiana Jones and the Great Circle to zręcznościowa gra akcji, z dużym nastawieniem na filmową narrację. Spider’s Web uczestniczył jednak w niejawnym, 20-minutowym pokazie gry (nieinteraktywne demo z komentarzem twórców) i wiemy już, że to znacznie bardziej powolna gra niż Wolfenstein czy Uncharted. Momentami wręcz to przygodówka, która w wielu elementach zdaje się przypominać Tomb Raidera - tego klasycznego, w którym walka była tylko dodatkiem.