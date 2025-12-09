Windows wycofuje irytujący dodatek. Microsoft wreszcie odpuszcza 

Ładowanie...

Jeśli kiedykolwiek zirytowały cię pojawiające się w menu kontekstowym Akcje AI, mam dobrą wiadomość: w najnowszej kompilacji Insider Preview Build 26220.7344 Microsoft wprowadza prostą, ale znaczącą zmianę. Sekcja AI znika całkowicie, jeśli nie masz aktywnych żadnych funkcji sztucznej inteligencji.

Niby detal, ale dla wielu osób to ogromna ulga. Windows 11 przez długi czas był pełen narzucanych integracji AI - pojawiających się automatycznie, niezależnie od tego, czy były potrzebne. Społeczność Insiderów i entuzjastów elektroniki głośno krytykowała tę praktykę. Teraz Akcje AI zobaczysz tylko wtedy, gdy faktycznie coś tam będzie. Dotyczy to zarówno Eksploratora plików, jak i szerszego ekosystemu akcji AI w systemie. A o tym, że ma nie być nic, możesz również zdecydować samodzielnie.

REKLAMA

Czytaj też:

Ta decyzja nie wzięła się znikąd. Fora internetowe, Reddit i media społecznościowe od miesięcy pełne były komentarzy o tym, jak agresywnie Microsoft promuje sztuczną inteligencję. Użytkownicy chcieli prostego systemu - bez niespodzianek i dodatkowych ulepszaczy. Tym razem Microsoft pokazuje, że potrafi się cofnąć i dostosować do oczekiwań społeczności.

Coraz więcej kontroli nad menu kontekstowym Windowsa. Na życzenie: coraz mniej AI

MCP: AI dostaje własny protokół

Ale to dopiero początek. W tej samej kompilacji pojawia się wstępna implementacja obsługi Model Context Protocol (MCP) - otwartego standardu, który ma dać agentom AI uniwersalny sposób łączenia się z aplikacjami, narzędziami i usługami. W praktyce oznacza to, że agenci AI na komputerze będą mogli sprawniej zarządzać zasobami. Na komputerach Copilot+ - czyli maszynach z dedykowanym sprzętem do AI - pojawią się wbudowane łączniki do Eksploratora plików i Ustawień systemowych. Dzięki nim agent znajdzie plik po opisie, zmieni ustawienia głosowym poleceniem i zrobi to w sposób naturalny. Co ważne, szystko działa na zasadzie opt-in.

Microsoft dorzuca też kilka innych usprawnień:

Quick Machine Recovery (QMR) - automatycznie aktywuje się na urządzeniach z Windows Pro, które nie są członkami domeny. To prostsze odzyskiwanie systemu dla użytkowników domowych i małych firm.

Update Orchestration Platform (UOP) - nowy system zarządzania aktualizacjami aplikacji. W ustawieniach pojawia się sekcja App Updates, która daje przejrzysty wgląd w to, co i kiedy się aktualizuje.

Windows MIDI Services - pełna obsługa MIDI 1.0 i 2.0, z możliwością korzystania z jednego portu przez wiele aplikacji jednocześnie. Dla muzyków i producentów dźwięku to długo wyczekiwane usprawnienie.

Lista poprawek jest długa. Eksplorator plików w tej testowej kompilacji przestał się wykrzaczać przy otwieraniu menu kontekstowego, rozpoznawanie odcisku palca w Windows Hello wróciło do pełnej sprawności, a gry wideo w trybie pełnoekranowym lepiej współpracują z kontrolerami. Oczywiście są też znane problemy: czasem nie otwiera się menu Start, w trybie ciemnym znikają paski przewijania, a Bluetooth nie zawsze pokazuje poziom baterii. Standard przy wczesnych wersjach systemu.

REKLAMA

Microsoft słucha, ale powoli

Microsoft pokazuje, że potrafi reagować na krytykę i wprowadzać zmiany, które dają większą kontrolę nad systemem. Jeśli jesteś w kanałach Insider Dev lub Beta to możesz już testować te zmiany. Reszta użytkowników dostanie je w ciągu kilku miesięcy - zapewne z kolejnymi poprawkami wynikającymi z feedbacku. Czasem wystarczy, że społeczność powie głośno dość. Tym razem Microsoft usłyszał.

REKLAMA

Maciej Gajewski 09.12.2025 06:41

Ładowanie...