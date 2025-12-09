Logo
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka

Migracja z Androida na iPhone’a jest testem cierpliwości, którego nikt nie powinien zdawać. Wspólna inicjatywa Apple'a i Google'a to szansa, że w końcu skończymy z absurdem raz na zawsze.

Malwina Kuśmierek
Apple i Google pracują nad prostszą zmianą Androida na iOS i iOSa na Android
Przenoszenie się na nowy smartfon zwykle związane jest z bólem głowy wynikającym z konieczności przeniesienia danych. Ten ból wykracza poza skalę, gdy migrujemy z platformy Google'a na platformę Apple'a - lub w drugą stronę. Obaj giganci właśnie zapowiedzieli pierwsze wspólne działania, które mają uczynić cały proces prostszym, bardziej przewidywalnym i mniej uciążliwym.

Zgodnie z przekazem serwisu 9to5Google, w najnowszym wydaniu Androida Canary pojawiły się elementy funkcji opracowanej wspólnie przez Google i Apple, a analogiczne zmiany mają trafić do deweloperskiej bety iOS 26. Rzecznicy obu firm w komunikatach dla serwisu potwierdzili, że koncerny pracują nad nowym, systemowym mechanizmem transferu danych, który będzie dostępny bezpośrednio podczas konfiguracji urządzenia.

To znacząca zmiana: obecnie migracja pomiędzy Androidem a iOS opiera się na osobnych aplikacjach - Przenieś na iOS i Android Switch - lecz ich możliwości były ograniczone, a sama procedura często zniechęcała użytkowników do zmiany ekosystemu. Teraz transfer ma stać się częścią systemu operacyjnego, a nie oddzielnym narzędziem, co pozwoli na obsługę większej liczby typów danych oraz pełniejszą automatyzację.

"Przesiadka na iPhone'a" (lub na Androida) to synonim "drogi przez mękę"

Dzisiejszy stan procesu migracji dobrze pokazuje, jak bardzo skomplikowane jest to przedsięwzięcie. Przeniesienie danych z iPhone’a na urządzenie z Androidem wymaga odpowiedniego kabla lub korzystania z aplikacji Android Switch, zgodności systemów, stabilnej sieci Wi-Fi, dostępu do kont i wystarczającej przestrzeni w pamięci smartfona. Kopiowane są wybrane dane - nie zawsze kompletne - a cały proces potrafi potrwać od kilku minut do kilku godzin.

W drugą stronę jest podobnie: korzystając z Przenieś do iOS, użytkownik musi stworzyć tymczasową sieć Wi-Fi, przepisać kod weryfikacyjny, wskazać zakres danych i czekać, nie mogąc korzystać z telefonu, aż proces zakończy się. W obu przypadkach brak kabla pod ręką, zbyt mała ilość miejsca lub przypadkowe przełączenie aplikacji potrafią przerwać migrację i wymusić rozpoczęcie jej od nowa.

Właśnie ten poziom złożoności ma zostać ograniczony dzięki nowemu partnerstwu. Google i Apple zapowiadają, że systemowy mechanizm będzie obsługiwał "więcej typów danych" niż obecne narzędzia, a cała operacja ma działać w tle jako naturalny element konfiguracji nowego urządzenia.

Na razie funkcja jest dostępna jedynie w bardzo wczesnej wersji Androida Canary (kompilacja ZP11.251121.010) i wymaga nadchodzącej bety deweloperskiej iOS 26. Obie firmy podkreślają, że to dopiero początek wdrożenia nowej funkcji i przed finalną premierą mechanizm może przejść liczne iteracje. Harmonogram wdrożenia nie jest jeszcze znany, choć Google zaznacza, że funkcja trafi do użytkowników Androida stopniowo, zależnie od modelu urządzenia.

Współpraca Apple'a i Google’a nie jest przypadkowa.

Obie firmy od miesięcy mierzą się z rosnącą presją ze strony organów regulujących rynki, które krytykują rozwiązania utrudniające zmianę platformy i wzmacniające efekt "uwięzienia" użytkownika w jednym ekosystemie. Ułatwienie migracji może stać się odpowiedzią na te zarzuty, ale przede wszystkim realną korzyścią dla konsumentów, dla których w 2025 roku wymiana smartfona wciąż potrafi być bardziej logistyczną operacją niż prostą czynnością.

Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, przechodzenie z Androida na iOS i z iOS na Androida po raz pierwszy od lat może stać się procesem, który nie wymaga ani nerwów, ani instruktażu na kilku zakładkach pomocy technicznej. Teraz pozostaje poczekać, aż nowy mechanizm wyjdzie poza fazę testów i trafi do pierwszych użytkowników.

Malwina Kuśmierek
09.12.2025 15:53
Tagi: AndroidAppleGoogleiOSiPhoneSmartfony
