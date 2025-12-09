Logo
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców

Podczas hackatonu Spark studenci z całego świata rywalizowali o miano najlepszych twórców gier na platformie VIVERSE od HTC. Teraz każdy może zagrać w nagrodzone produkcje. Wystarczy do tego zwykła przeglądarka w laptopie albo smartfonie.

Szymon Radzewicz
Czy można zrobić ciekawą grę podczas akademickiego hackatonu? Jak najbardziej. Dowodzą tego prace stworzone na platformie VIVERSE podczas globalnego wydarzenia VIVERSE Spark Hackaton 2025, w którym wzięli udział studenci ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Azji. Teraz każdy internauta może przetestować wyróżnione produkcje. Wystarczy do tego zwykła przeglądarka internetowa. Aż się człowiekowi przypominają czasy ogrywania tzw. flashówek.

Hacktaton VIVERSE Spark 2025 zakończył się, a HTC wybrało najlepsze gry.

VIVERSE to platforma firmy HTC oferująca interaktywne środowiska 3D, dostępne zarówno w oknie przeglądarki, jak i przestrzeni AR/VR. Od momentu powstania w 2022 roku, VIVERSE zgromadziło już ponad milion użytkowników, korzystających na platformie z rozmaitych gier i programów (światów), tworząc swoje unikalne awatary. Każdy z użytkowników może być jednocześnie twórcą, produkując własne treści 3D.

To właśnie tacy amatorscy twórcy rywalizowali podczas pierwszego akademickiego hackatonu zorganizowanego na platformie HTC, pod tytułem VIVERSE Spark. W Sparku wzięły udział setki studentów z całego świata, tworząc interaktywne produkcje w trzech kategoriach konkursowych: gry wideo, interaktywne opowieści i doświadczenia społecznościowe. Wszystko w formie przeglądarkowych programów, do darmowego przetestowania przez każdego zainteresowanego.

Do rywalizacji przystąpiło 40 uniwersytetów, rywalizując o nagrody pieniężne oraz doświadczenie, którym później studenci mogą się pochwalić wchodząc na rynek pracy. Co ciekawe, w inicjatywie wzięli udział nie tylko przedstawiciele takich kierunków jak programowanie, ale również wydziałów artystycznych oraz humanistycznych.

Mnie najbardziej podoba się pomysł na grę o inkwizytorze przepytującym wieśniaków.

Produkcja o nazwie The Knight Watcher bierze na tapet popularny motyw, znany z takich gier jak Among Us. Zadaniem gracza jest rozpoznanie demona, podszywającego się pod któregoś z wieśniaków. Co noc możemy zadawać mieszkańcom wioski kolejne pytania, ale też co noc znika niewinna osoba. Użytkownik gra z czasem, mieszając fakty, przypuszczenia oraz intuicję w formę publicznego oskarżenia.

The Knight Watcher

Oczywiście The Knight Watcher to produkcja w bardzo surowej formie. Trudno się dziwić, powstawała wszakże na czas, w trakcie hackatonu. Mimo tego przyciąga do ekranu pomysłem oraz klimatem i zupełnie szczerze – nie obraziłbym się na pełną wersję komercyjną, wydaną ze wsparciem doświadczonego wydawcy z rynku gier niezależnych. Pełna lista zwycięzców w trzech kategoriach – wraz z linkami – prezentuje się następująco:

immersyjny storytelling:

  1. The Knight Watcher, University of Houston
  2. Day X, Royal College of Art
  3. Mission Miss, Royal College of Art 
  4. Wyróżnienie: VR Story Dream Maker, National University of Kaohsiung

gry wideo:

  1. Office Crashout, Academy of Art University
  2. Ditto, Academy of Art University
  3. Car Repair Simulator, University of Massachusetts Amherst 
  4. Wyróżnienie: Axolotl Adventure, University of Houston

sieci społecznościowe:

  1.  Nimbus, Royal College of Art
  2. Restaurant world, University of Cincinnati
  3. OTR 12th and Vine, University of Cincinnati
  4. Wyróżnienie: Interverse, National University of Kaohsiung
Jesteśmy niezwykle zaszczyceni widząc tak niesamowite, kreatywne prace stworzone w VIVERSE przez następne pokolenie twórców. Stworzyliśmy VIVERSE, aby służyło jako centrum startowe dla wyobraźni. Umożliwiamy ludziom naukę tworzenia wciągających światów i budowania na tej umiejętności opłacalnej kariery. Do wszystkich, którzy wzięli udział w tegorocznym hackathonie, nie moglibyśmy być bardziej dumni z możliwości pokazania światu waszych kreacji.

Szymon Radzewicz
09.12.2025 09:07
Tagi: HackathonHTCPrzeglądarki internetowe
