Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

System kaucyjny jak Yeti. Wiemy, ile butelek zwrócono

Logo systemu kaucyjnego jest pewnie rzadziej widywane niż odcisk wielkiej stopy.

Adam Bednarek
system kaucyjny
REKLAMA

System kaucyjny ruszył jak lokomotywa z wiersza Tuwima: jak żółw ociężale. Teoretycznie ruszył 1 października, ale jeszcze nie miałem okazji kupić produktu objętego kaucji. Nie pofatygowałem się więc z pustym opakowaniem do automatu. Choć te są coraz lepiej widoczne. Nawet w malutkich Żabkach stoją maszyny przypominające kosze na śmieci. Wąskie, nieduże, ale w gotowości do przyjmowania puszek i plastikowych butelek PET.

REKLAMA

Na razie jednak automaty stoją i się nudzą

Tak miało być, powtarza od tygodni ministerstwo klimatu i środowiska. Jak mantra powraca hasło: okres przejściowy. Najpierw sklepy i producenci muszą wyczyścić się z zapasów, by zrobić miejsce na półkach nowym opakowaniom, już z kaucją. Wielkie opróżnianie magazynów rzeczywiście widać, bo mam wrażenie, że butelek w sklepach jest zdecydowanie więcej, jakby sprzedawcy mówili: kupujcie, bo nam się spieszy. Być może większe obniżki byłyby skuteczniejszą zachętą, ale nikt do interesu dorzucać jednak nie chce, co logiczne.

Na oko widać, że system kaucyjny to nie sprint, a maraton

A my jesteśmy na etapie rozgrzewki, na dodatek mało intensywnej. Świadczą o tym nie wrażenia, a statystyki. W odpowiedzi na interpelację poselską resort klimatu i środowiska ujawnia, że w sprzedaży według danych z początku listopada na rynek trafiło ok. 100 tys. sztuk opakowań. Te liczby są nam już jednak znane. Ciekawsze jest więc pytanie, ile się sprzedało.

Dane uzyskane od operatorów pokazują, że w ramach prowadzonych przez nich systemów kaucyjnych zwróconych zostało ok. 2300 opakowań – zdradza resort klimatu i środowiska.

100 tys. opakowań na całą Polskę to było niewiele, a liczba zwróconych materiałów to garstka. I nawet jeżeli rząd wyjaśnia, że prawdziwego przyspieszenia system kaucyjny nabierze dopiero od nowego roku, to okres przejściowy wygląda naprawdę fatalnie. Nie mamy nawet okazji przetestować zwrotów, bo opakowań zwyczajnie brakuje.

Pamiętać należy, że opakowania wprowadzone do obrotu muszą przejść cały łańcuch dostaw zanim zostaną udostępnione dla klienta końcowego, dlatego nie jesteśmy w stanie oszacować, ile z opakowań wprowadzonych do obrotu pojawiło się już na półkach sklepowych – dodaje resort.

W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl przedstawiciele Auchana zdradzili niedawno, że od startu systemu do końcówki listopada klienci zwrócili raptem 814 butelek kaucyjnych. Odpowiadało to kwocie… 407 zł.

Czyli w połączeniu z rządowymi danymi wynika, że niemała część zwróconych opakowań to klienci Auchana. Reszta, czyli ok. 1500 butelek i puszek, rozeszła się w pozostałych sklepach.

REKLAMA

Liczby nie wyglądają imponująco, mówiąc delikatnie

Zobaczymy, co stanie się po nowym roku, kiedy opakowań rzeczywiście zacznie przybywać. Można jednak żałować, że okres przejściowy z perspektywy klientów został przespany. Była szansa, aby oswoić się z oddawaniem opakowań, poznać maszyny i wyrobić sobie nawyk. Jasne, np. Żabka dalej przyjmowała butelki i puszki bez logo kaucji, ale w wielu innych punktach bywały z tym problemy. A tak istnieje ryzyko, że kiedy już opakowań przybędzie, wszyscy rzucą się ze zwrotami, dla wielu będą to pierwsze próby i pojawią się trudności. Oby to było tylko niepotrzebne czarnowidztwo.

REKLAMA
Adam Bednarek
09.12.2025 06:11
Tagi: RecyklingśmieciSystem kaucyjny
Najnowsze
21:58
Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas
Aktualizacja: 2025-12-08T21:58:15+01:00
21:36
NASA o krok od cyberkatastrofy. To cud, że do niczego nie doszło
Aktualizacja: 2025-12-08T21:36:40+01:00
20:49
Windows z ważną zmianą. Bezpieczniej i wygodniej niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-12-08T20:49:11+01:00
20:20
Samsung namiesza w najnowszych Galaxy. Na taką rewolucję czekam
Aktualizacja: 2025-12-08T20:20:30+01:00
20:02
Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka
Aktualizacja: 2025-12-08T20:02:56+01:00
19:38
Słońce gasi łączność na Ziemi. A kolejne uderzenia w drodze
Aktualizacja: 2025-12-08T19:38:45+01:00
19:21
iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu
Aktualizacja: 2025-12-08T19:21:41+01:00
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA