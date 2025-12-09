Logo
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów

Wygląda na to, że ChatGPT powoli nudzi się użytkownikom. Wielu z nich woli korzystać z czatbota od Google’a. 

Albert Żurek
Wyścig sztucznej inteligencji trwa. Giganci niedawno wydali dwa duże modele językowe - OpenAI GPT 5.1, a Google Gemini 3. Użytkowników AI cały czas przybywa - Google ostatnio pochwalił się wynikiem 650 mln, a OpenAI ponad 810 mln. Mimo to ludzie spędzają więcej na interakcji z Gemini niż z najpopularniejszym ChatemGPT.

ChatGPT popularniejszy, ale za to krócej używany. Google wygrywa

Z nowych danych firmy Sensor Tower wynika, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy baza użytkowników Gemini wzrosła o 30 proc. AI Google osiąga rekordowe wyniki - przekroczył ponad 650 mln osób. 

Jednocześnie udział na rynku ChataGPT nie uległ dużym zmianom - usługa stanowi 55 proc. sztucznej inteligencji na całym świecie. Możemy mówić o spadku na poziomie 3 punktów procentowych. Gemini natomiast zyskał 3 punkty. 

AI od Google’a jednak nie tylko korzysta z szumu i marki, a stara się wprowadzać produkty, które faktycznie mogą się przydać użytkownikom. Od początku to przecież ChatGPT był synonimem czatbota, lecz z czasem stracił swoją największą przewagę - wyjątkowość. Gemini natomiast ostatnio wprowadził m.in. viralowy model Nano Banana służący do tworzenia obrazów. Rozwiązanie wyróżniło się szybkością i skutecznością działania.

Gemini ma też tryb na żywo, dzięki któremu użytkownik może rozmawiać ze sztuczną inteligencją na temat tego, co widzi na telefonie lub na żywo. Może udostępnić ekran czatbotowi lub obraz z kamery internetowej. ChatGPT co najwyżej oferuje ulepszony tryb głosowy. Z najnowszych danych wynika, że użytkownicy średnio spędzają z Gemini 11 minut dziennie, co stanowi wzrost o 120 proc. od marca 2025 r. 

W tym samym czasie użytkownicy ChataGPT zwiększyli średni dzienny czas o 6 proc. Oznacza to w praktyce, że ChatGPT może i ma więcej użytkowników, ale ci każdego dnia spędzają mniej czasu z aplikacją. Gemini obecnie jest mniej popularny, ale wydaje się bardziej utrzymywać użytkowników w aplikacji. 

Pamiętajmy, że oba czatboty różnią się pod względem integracji. ChataGPT spotkamy głównie w aplikacji na telefony i komputery oraz w serwisie internetowym. Sztuczna inteligencja od Google’a natomiast jest dostępna praktycznie we wszystkich produktach giganta: w telefonach z Androidem jako domyślni asystenci, w wyszukiwarce Google w postaci trybu AI, w Android Auto, telewizorach z Google TV i wielu innych produktach.

ChatGPT wciąż pozostaje gigantem, ale Google depcze mu po piętach. Z czasem możemy zobaczyć zmiany w układzie sił na rynku sztucznej inteligencji. Jednocześnie obok Gemini rośnie też Perplexity, który zyskał 215-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z pewnością rozwój AI zwolnił, ale w 2026 r. powinniśmy spodziewać się, że usługi bazujące na AI będą tylko zyskiwały na popularności.

Albert Żurek
09.12.2025 21:09
Tagi: ChatGPTGeminiSztuczna inteligencja (AI)
