Apple Watch Series 10 i watchOS 11 - pierwsze wrażenia

Szkoda tylko, że materiałowy pasek, który znalazłem w pudełku, ma mocowanie o innym kolorze, niż koperta - no ale przez ostatni rok chodziłem z ciemnoszarą bransoletą mediolańską w połączeniu z czarnym i znacznie bardziej matowym Apple Watchem Series 9, więc do tego, że uchwyt na pasek i koperta mają inne barwy, jestem już przyzwyczajony. To, co mnie z kolei zaskoczyło, to brak znanego z poprzednich modeli czerwonego kółka na koronce. No cóż, jak czarny, to czarny!