iOS 18 z niespodziewanym udogodnieniem. Apple zmienia zasady gry dzięki nowej funkcji

Mniej szczęśliwi posiadacze sprzętu Apple'a prawdopodobnie choć raz w życiu przeszli przez proces przełączania iPhone'a w tryb awaryjny, a następnie odtwarzania przy użyciu komputera. Proces jest równie stresujący co nieporęczny, gdyż wymaga połączenia iPhone'a kablem do komputera i instalację iTunes.



Choć technologia bezprzewodowego odtwarzania obecna jest w zegarku Apple Watch, to na próżno jej szukać w iPhone'ach. A właściwie było na próżno, bo to (po cichu) zmieniło się wraz z wydaniem iOS 18 i premierą iPhone'a 16.