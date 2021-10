MacBook Pro 16 z M1 Max w pierwszych testach wydajności dosłownie rozjeżdża rywali

Surowe benchmarki same w sobie są dość imponujące, ale nie pokazują one najważniejszego – MacBook Pro 16 z czipem M1 Max wykręca te cyferki w benchmarku zużywając ponad dwukrotnie mniej energii od laptopów, do których go tutaj porównujemy. Co więcej, doświadczenie z czipami M1 pokazało, że benchmarki to nie wszystko, a w konkretnych zastosowaniach nowe czipy Apple’a kręcą kółka dookoła konkurencyjnych układów. M1 według pomiarów Geekbench miał wynik marginalnie gorszy od Intel Core i9 w poprzednim MacBooku Pro 16, a jednak w praktycznych zastosowaniach był równy lub szybszy w każdym możliwym zadaniu.