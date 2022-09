Opcja wygaszenia plakietek przyda się to osobom cierpiącym na tzw. FOMO (ang. fear of missing out, co można przetłumaczyć na strach przed ominięciem czegoś). Oprócz tego do Trybów skupienia można przypisać wybrany pulpit i ekran główny. Działa to świetnie i ma różne zastosowania!