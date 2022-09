USB-C i dwa aparaty z przodu? To nie Samsung z 2019 r., taki ma być iPhone 15 Ultra

Co bardzo cieszy, iPhone 15 Pro i 15 Ultra w końcu zaoferuje złącze USB-C. Z jednej strony nie ma co bić brawa, bo tę zmianę na Apple’u wymusiła amerykańska oraz unijna legislacja. Z drugiej zaś, ta zmiana była potrzebna od bardzo dawna; szczególnie od momentu, w którym iPhone zaczął nagrywać wideo w formacie ProRes. Dla przypomnienia, złącze Lightning operuje na prędkościach USB 2.0, czyli ekstremalnie wolnych (choć trzeba przyznać, że w wielu smartfonach z Androidem z wysokiej półki również takie znajdziemy). Jeśli więc chcemy zgrać wideo w ProRes, ważące po kilkanaście-kilkadziesiąt gigabajtów, zrobimy to nie w kilka minut, a… w kilka godzin.