Inteligentne zegarki to nuda. Samsung ma coś lepszego

Szybko przypomnijmy: w lipcu do sieci przedostała się informacja o nowym patencie Samsunga, w myśl którego pierścień nie tylko będzie zbierał dane dotyczące zdrowia lepiej niż smartwatch czy smartband, ale także będzie służył do kontroli urządzeń w rozszerzonej rzeczywistości. Z kolei w zeszłym tygodniu znany leaker IceUniverse opublikował w mediach społecznościowych informację, według której Samsung zaprezentuje Galaxy Ring (aczkolwiek Samsung ostatnio zarejestrował prawo do nazw takich jak Galaxy Gila, Galaxy One i Curio) podczas styczniowej premiery Samsunga Galaxy S24.