Taki będzie nowy Galaxy S24. Wolne ładowanie, ale sporo RAM-u

Patrząc na wcześniejsze plotki, oznaczałoby to, że smartfony będą się jednak ładowały wolniej w porównaniu do poprzedników. S24 ma mieć akumulator o pojemności 4000 mAh (S23 miał 3900), S24+ 4900 mAh (S23+ - 4700 mAh), natomiast S24 Ultra pozostanie przy 5000 mAh. Lista również potwierdza, że nic nie zmieni się w kwestii ładowarek - te trzeba będzie dokupić osobno, ale do tego już się przyzwyczailiśmy.