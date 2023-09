Samsung Galaxy S24 Ultra zachwyca. Zapiszę się na przedsprzedaż, bo nadchodzi dzieło sztuki

Aktualnie mam na testach Samsunga Galaxy S23 Ultra — trochę się go obawiałem ze względu na rozmiar, ale okazał się tak wspaniałym telefonem, że już kolejny dzień zręcznie unikam kuriera, któremu mam go oddać. Dobrze, że mieszkam na trzecim piętrze, to moja forteca nie jest łatwa do zdobycia. Obawiam się tylko oblężenia i śmierci głodowej, ale dość o mojej nierównej walce z gigantem, przyjrzyjmy się lepiej nadchodzącemu modelowi. Samsung Galaxy S24 Ultra zadebiutuje na początku przyszłego roku, zapewne na przełomie stycznia i lutego, ale już teraz wiem, że szykuje się niezwykle łakomy kąsek.



Najnowsze przecieki sugerują, że zmieni się tak wiele, że grzechem będzie go nie kupić.