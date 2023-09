Śliczny, wodoodporny, niedrogi i w dobrym towarzystwie. Premiera Edge 40 Neo i nowości Moto G

Telefon Motorola Edge 40 Neo (12/256 GB) dostępny jest w cenie 1900 zł. Kupując go pomiędzy 14 września a 1 października (włącznie), klient może wziąć udział w programie Trade in. Trade up. Pozwala on na oddanie innego, biorącego udział w programie, telefonu do recyklingu - Motorola wraz z partnerem wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji klientowi gwarantowane 300 złotych powiększone o kwotę proponowanej wyceny (o ile konsument wyrazi zgodę).