Oppo Reno 10 5G i 10 Pro 5G - który wybrać? Recenzja

Co do samej jakości panelu AMOLED - trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Jest płynnie, ładnie, kolorowo (nawet momentami zbyt kolorowo, jeśli wybierzemy zbyt żywy kolorystycznie profil), z bardzo dobrym kontrastem i bardzo dobrą reakcja na dotyk - nawet w grach. Jedyne, co może budzić pewne zastrzeżenia, to maksymalna jasność. 800 nitów nie robi w obecnych czasach wielkiego wrażenia, podobnie jak 950 nitów jasności przy wyświetlaniu zdjęć HDR czy treści HDR10+. Przy czym akurat słońca przez ostatnie tygodnie było niewiele, więc nie napiszę, żeby jakość szczególnie mi to przeszkadzało - ale w mocno słoneczny dzień, podczas pobytu na plaży, może się to w jakimś stopniu dać we znaki. Trochę też nie jestem fanem wibracji (ok, to nie ekran, ale czuć ją przy pisaniu na nim) - jest taka... mało premium?