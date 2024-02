Pierwszy taki Asus Zenfone. Nowy model nie przypomina wcześniejszych

Pod względem wyglądu nowy Asus Zenfone 11 Ultra wygląda identycznie jak wydany w styczniu ROG Phone 8 (Pro). Co prawda gamingowy ROG Phone 8 ma na pokładzie bardziej "ściętą" wyspę na aparty i gamingowe wstawki, natomiast układ aparatów jest taki sam. Oba smartfony są do siebie piorunująco podobne, co sugeruje, że producent wykonał tutaj mały rebranding. Baza w postaci ROG Phone 8 została dostosowana do elegancji, jaką cechuje się seria Zenfone.