Test ASUS ROG Phone 8: pierwszy gamingowy smartfon, który ma sens

Wizualne przełamanie klasycznych plecków stanowi spora wyspa aparatu. ASUS chciał, by RROG Phone 8 nie odstawał jakością zdjęć od innych smartfonów, co ma swoje odzwierciedlenie w kształcie urządzenia. To także pierwszy raz, kiedy przedni aparat selfie współdzieli przestrzeń roboczą z ekranem. Przez to użytkownicy mają do wyboru: grać z czarną wysepką, uciąć pasek ekranu z boku aparatu bądź uciąć dwa symetryczne paski ekranu po obu stronach. Ustawienie można dowolnie zmieniać.