Potężny wyciek dzień przed premierą. To wiemy o Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 to długo wyczekiwany smartfon dla graczy, którego premiera została zaplanowana oficjalnie na rozpoczynające się jutro targi CES w Las Vegas. Mimo to, jak zwykle w takich przypadkach garść informacji o ROG Phone 8 posiadamy z przecieków.



Teraz jednak doszło do całkiem poważnego przecieku. Bowiem do internetu przedostała się informacja prasowa na temat urządzenia, którą Asus trzymał w tajemnicy aż do oficjalnej prezentacji smartfona.