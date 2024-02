OnePlus zrobił to, co Samsung. Do tych telefonów wjadą nowe funkcje

Ostatnie wydarzenie Unpacked 2024 sprawiło, że Samsung stał się liderem w implementacji sztucznej inteligencji w telefonach. Co z innymi firmami? Apple ma zaprezentować SI w tym roku. Google ma swoje funkcje, ale nikt na nie już nie zwraca uwagi. A OnePlus, całkiem niepostrzeżenie, rozpoczął wprowadzanie nowości opartych o SI do swoich flagowców. Bez żadnych fanfar czy ogromnych zapowiedzi. Kto jeszcze będzie miał powód do radości?