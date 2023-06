Test Asus Zenfone 10. Świat potrzebuje takich smartfonów

Najwięcej czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do niewielkiej klawiatury, a co za tym idzie klawiszy małych rozmiarów. Dopiero po dwóch, trzech dnia doszedłem do takiej wprawy, że pisałem bez literówek. Po kilku dniach nie mam już żadnych trudności, a do tego rozmiaru tak się przyzwyczaiłem, że jak znowu dostałem paletkę, to myślałem, że ekran ma 150 proc. powiększenia.