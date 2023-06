Jak wracać do Polski, to tylko w taki sposób. Honor Magic5 Pro - pierwsze wrażenia

Honor na rok zniknął z naszego kraju, a teraz wraca i wchodzi razem z drzwiami. Inaczej nie da się określić tego, co oferuje model Magic5 Pro. Na świecie debiutował pod koniec lutego, a więc w okresie kiedy nikt jeszcze nie mówił o powrocie marki do Polski.



Sam przeczytałem informacje o nim pobieżnie, stwierdziłem, że szkoda, że go nie ma i zapomniałem o tym urządzeniu na kilka miesięcy, aż do momentu, gdy otworzyłem pocztę, a tam pojawiła się wiadomość od polskiego oddziału Honora. Zapytali mnie, czy chcę przetestować ten model, sekundę później mieli już moją odpowiedź wraz z danymi do wysyłki urządzenia. Nie będę ukrywał, że podobnie jak w przypadku Motoroli Razr 40 Ultra czekałem na kuriera jak serialowy Pablo Escobar na słynnym memie. I w końcu przyszedł.