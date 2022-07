Asus ZenBook 14 OLED 2022 - 3x TAK, 3x NIE

Trzecie TAK to stosunek ceny do jakości, bo ten w linii Asus ZenBook jest niezrównany, a już tym bardziej w tym konkretnym modelu. Konfiguracja, która trafiła do nas na testy, wystarczy znakomitej większości użytkowników do znakomitej większości zastosowań. Procesor Intel Core i5-1240P nie jest może demonem wydajności w grach czy montażu wideo, ale do codziennego korzystania z przeglądarki, pakietu biurowego czy mniej wymagających, starszych gier będzie jak znalazł. 16 GB RAM-u z kolei powinno dziś być standardem i cieszy fakt, że w maszynie premium właśnie tyle dostajemy „fabrycznie”.