Panie Areczku, Asus ZenBook 14X OLED jest dla zarządu - recenzja

Wyświetlacz ma jasność 550 nitów, co niestety nie wystarcza do oglądania treści HDR w pełnej jakości, ale do każdego innego zastosowania będzie w sam raz. Ekran pokrywa 100 proc. przestrzeni barw DCI-P3 i jak na OLED-a przystało, oferuje głębokie czernie, doskonały kontrast i dobre kąty widzenia. Spędziwszy trochę czasu z takim ekranem naprawdę trudno jest wrócić do czegokolwiek innego; to jakość, jaką znaleźć możemy tylko w innych laptopach Asusa z ekranami OLED i – być może – w laptopach dwukrotnie droższych. Mój jedyny zarzut, poniekąd powiązany ze wspomnianą wcześniej jasnością, to niedostatecznie ograniczenie odblasków. Używanie tego laptopa w pełnym słońcu jest zwyczajnie niemożliwe, bo powłoka antyrefleksyjna w ogóle nie spełnia swojego zadania, a wyświetlacz jest zbyt ciemny, by przezwyciężyć promienie słońca. Z kolei w normalnie oświetlonym pomieszczeniu trzeba ekran ustawiać pod takim kątem, by nie odbijał naszej twarzy lub sylwetki.