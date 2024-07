Oto twoja następna opaska sportowa. Xiaomi pokazało Mi Banda 9

Kapsułka została wyposażona w 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED. To w dalszym ciągu 60-hercowy panel ze szkłem 2,5D, natomiast to, co uległo zmianie, to jasność wyświetlacza. Zamiast 600 nitów wartość maksymalna w Mi Band 9 wynosi aż… 1200 nitów! Patrząc na to, że mamy do czynienia z naprawdę tanim sprzętem, taki wynik robi wrażenie.