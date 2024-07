Ulepszą ulubioną opaskę sportową Polaków. Szykuj dwie stówy

Co bardzo ważne, Xiaomi ulepszy czas pracy na baterii nowego Mi Banda 9 – akumulator ma "spuchnąć" do 233 mAh. W poprzedniku mamy ogniwo 190 mAh, więc mówimy o różnicy na poziomie 43 mAh. Ta wartość pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii. Mówi się, że nowa opaska ma działać nawet do 21 dni bez włączonego AoD (zawsze na ekranie) lub do 9 dni z aktywowaną funkcją. Dla przypomnienia należy dodać, że "ósemka" działa maksymalnie 16 dni w trybie normalnym.