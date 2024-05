Samsung Galaxy Fit3 w teście. Czy to król opasek sportowych?

Jest jednak jedno ale - producent mówi o czasie pracy wynoszącym nawet 13 dni, ale nie mam pojęcia, jak można osiągnąć taki rezultat. Przy normalnym użytkownik ładowałem Galaxy Fit3 co 5-6 dni bez włączonego Always on Display, bo z nim czas pracy radykalnie się skraca. Nie jest to zbyt częste, ale są opaski, które radzą sobie lepiej z czasem pracy. Czy mają tak dobre i duże ekrany? Raczej nie, ale i tak oczekiwałbym po opasce sportowej dłuższego czasu działania. Ładowanie do 50 proc. to około 25 minut, a do pełna około ponad godzinę.