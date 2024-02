Niedługo wszyscy będziemy nosić inteligentne pierścienie. Na Samsungu się nie skończy

Honor ma na koncie kilka udanych składanych telefonów. M.in. Honor Magic Vs, który niedawno mieliśmy okazję testować, czy także Honor Magic Vs 2, Magic V2 czy V Purse. Są jednak to raczej składaki na obraz Galaxy Z Folda, natomiast producent zapowiedział, że w tym roku trafi także konkurent Galaxy Z Flipa i Motoroli Razr.