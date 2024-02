Wszyscy chcą mieć pierścienie. Apple też

Segment smartringów - inteligentnych pierścieni, które zbierają o nas tyle informacji co smartwatche i smartbandy, lecz są znacznie zgrabniejsze pod względem wyglądu i użytkowania, nie jest nowy. Aczkolwiek jest stosunkowo niszowy i nadal jest w fazie rozwoju, a na jego rynku mamy nadal niewiele graczy - króluje na nim fińska firma Oura, a Amazfit swój pierścień Hello Ring pokazał zaledwie w zeszłym miesiącu.



Oczekuje się, że cały segment ruszy, gdy do sprzedaży trafi zapowiedziany Galaxy Ring od Samsunga. A to nie jedyny koncern, który oko zawiesił nad możliwością założenia nam na palec pierścienia.