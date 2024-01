Honor Magic Vs - recenzja. Zalety i wady składnego smartfona

Smartfon dosłownie śmiga w codziennym użytkowaniu - podstawowe aplikacje typu Messenger, Facebook, Instagram oraz YouTube działają szybko i płynnie. Każdy proces jest wykonywany natychmiastowo i nie ma możliwości, abyśmy musieli na coś czekać. Praca w systemie jest bardzo płynna - dotyczy to rownież wielozadaniowości, do której składany Honor Magic Vs jest po prostu stworzony. Odpalenie kilku aplikacji jednocześnie nie spowalnia telefony. Co prawda nie wykorzystywałem Honora do pracy (no może poza napisaniem kilku fragmentów tekstu po godzinach), to jestem w stanie stwierdzić, że byłaby ona możliwa.