To może być najlepszy zegarek z Google'em na rynku. OnePlus Watch 2R - pierwsze wrażenia

OnePlus Watch 2R z baterią działającą do 100 godzin, architekturą Dual-Engine, systemem Wear OS i aluminiową kopertą wydają się tym, na co czekało wielu użytkowników. OnePlus Watch 2R to nieznacznie usprawniona Watcha 2, co wielu użytkowników zapewne bardzo ucieszy. Jest lżejszy, ma jaśniejszy ekran i dziedziczy większość zalet poprzednika. Przede wszystkim, długi czas pracy na baterii, co jest ogromną wygodą dla użytkowników. Nie muszą oni martwić się codziennym ładowaniem urządzenia, co jest szczególnie przydatne podczas długich podróży czy intensywnego dnia, kiedy każda chwila jest na wagę złota.