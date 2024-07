Wszystko, co wiemy o Apple Watch Ultra 3. Dwie kluczowe nowości

Modele Apple Watch Ultra i Apple Watch Ultra 2 na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Te same materiały, ta sama koperta, niemal ta sama masa. Różnice między dwoma zegarkami to przede wszystkim wyraźnie jaśniejszy ekran w nowszym modelu, jego dwukrotnie większa pojemność na dane i wydajniejszy układ, a także nieco dłuższy czas działania. Do tego Ultra 2 obsługuje sprytny gest polegający na dotknięciu kciuka i palca wskazującego. Dla wielu to jednak za mało by wymieniać AWU na nowy model.